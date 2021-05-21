Движение транспорта восстановили после возгорания автомобиля на юге Москвы
Россия, Москва, Венёвская улица, 27 Карта всех событий
Движение транспорта восстановлено после возгорания автомобиля на юге столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на парковке у дома 27 на улице Веневской. Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МЧС, по указанному адресу загорелись два автомобиля. Информации о пострадавших нет.
В настоящее время проезжая часть освобождена.
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