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Движение транспорта восстановили после возгорания автомобиля на юге Москвы
Фото: АГН Москва

Движение транспорта восстановили после возгорания автомобиля на юге Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Венёвская улица, 27 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено после возгорания автомобиля на юге столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на парковке у дома 27 на улице Веневской. Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МЧС, по указанному адресу загорелись два автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время проезжая часть освобождена.

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