Движение транспорта восстановили после возгорания автомобиля на юге Москвы

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Россия, Москва, Венёвская улица, 27 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено после возгорания автомобиля на юге столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на парковке у дома 27 на улице Веневской. Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МЧС, по указанному адресу загорелись два автомобиля. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время проезжая часть освобождена.

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