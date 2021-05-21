Около 1,3 миллиона штрафов выписали за нарушение противоэпидемических мер в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Порядка 1,3 миллиона штрафов выписали юридическим и физическим лицам за нарушение противоэпидемических мер в столице за 14 месяцев. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках форума «Марафон «Новое знание».

По его словам, большинство горожан добросовестно соблюдают введенные из-за коронавируса ограничения. Система контроля играет важную профилактическую роль. Она позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения

— 1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 — апрель 2021 года, — приводит слова Собянина из презентации ТАСС.

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