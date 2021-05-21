Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 1,3 миллиона штрафов выписали за нарушение противоэпидемических мер в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 1,3 миллиона штрафов выписали за нарушение противоэпидемических мер в Москве

Кирилл Николаев

Город

Порядка 1,3 миллиона штрафов выписали юридическим и физическим лицам за нарушение противоэпидемических мер в столице за 14 месяцев. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках форума «Марафон «Новое знание».

По его словам, большинство горожан добросовестно соблюдают введенные из-за коронавируса ограничения. Система контроля играет важную профилактическую роль. Она позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения

— 1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 — апрель 2021 года, — приводит слова Собянина из презентации ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова отметила положительный эффект от длинных майских выходных

штрафМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Все мнения
О проекте