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Попова отметила положительный эффект от длинных майских выходных
Фото: roscongress / Антон Балашов

Попова отметила положительный эффект от длинных майских выходных

Кирилл Николаев

Общество

Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая перед майскими праздниками была достаточно напряженной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, после недели майских праздников удалось справиться с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций.

— И в том числе притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками, — подчеркнула Попова.

Она добавила, что решение об увеличении майских праздников было верным. В настоящее время видно уменьшение циркуляции различных респираторных вирусов.

Ранее Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса.

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РоспотребнадзорАнна Поповамайские праздники
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