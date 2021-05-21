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Дмитрий Певцов: Труд педагога близок к труду актера по эмоциональной отдаче
Фото: Кирилл Журавок

Дмитрий Певцов: Труд педагога близок к труду актера по эмоциональной отдаче

Павел Гриднев

Общество

Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов принял участие в качестве гостя в онлайн-педсовете московских учителей. Артист поделился с педагогами своим мнением о роли учителя в жизни подрастающего поколения и личным опытом наставничества в Институте современного искусства.

— Профессия педагога и сложна, и прекрасна. Сложна по нагрузке физической, эмоциональной, по мере ответственности за жизнь, здоровье и душу ребенка. Но в то же время это самая радостная профессия. Ведь ты радуешься каждому успеху своего ученика. Такие эмоции и держат людей в этой сложной профессии... Труд педагога близок к труду актера по эмоциональной отдаче, — рассказал Певцов.

Проект онлайн-педсоветов возник по инициативе учителей в ноябре 2020 года. По словам начальника управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы Ильи Новокрещенова, это обеспечивает площадку для открытого диалога педагогов на актуальные темы.

В учебном году темами педсоветов были информатизация, гаджеты, роль учителя, адаптация молодого педагога в современной школе. Приглашенными гостями выступали ученые, психологи, специалисты по цифровизации, а среди звездных участников были бывший министр культуры России Михаил Швыдкой и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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