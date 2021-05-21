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Ректор РХТУ Мажуга предложил ввести в школах систему наставничества
Фото: Даниил Головкин

Ректор РХТУ Мажуга предложил ввести в школах систему наставничества

Павел Гриднев

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил развивать систему наставничества, которая наладит более тесные связи между высшей и средней школой, решит вопрос ранней профориентации и поможет выпускникам школ в выборе профессии.

— Траектория научной карьеры должна быть привлекательной для современной молодежи. А начинать этот путь надо еще в школе, запуская модель наставничества, когда в роли наставников выступают студенты и аспиранты. Это должно быть постепенное погружение в мир науки, чтобы школьники научились понимать важность исследований и не потеряли к ним интерес. С поступлением в вуз эта система продолжает действовать, но в роли наставников уже выступают доценты, которые помогают студентам работать над серьезными исследованиями, — считает ректор РХТУ.

Такая модель, с одной стороны, поможет укрепить связи между средней и высшей школой, а с другой, позволит выстроить систему ранней профориентации: при таком подходе, по словам Мажуги, «к девятому–десятому классу ученики не только понимают, какие области им особенно интересны, чем бы они хотели заниматься, но и ориентируются в том, как строится научная работа». Не менее важно и то, что в вузы будут поступать мотивированные молодые люди, которые ответственно подошли к выбору института, добавил ученый.

Ранее Александр Мажуга приводил данные о том, что примерно 70 процентов школьников сегодня не имеют представления о том, в какой институт поступать, а с будущей профессией определились только 5 процентов.

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