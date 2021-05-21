Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Последний звонок прошел для выпускников уникальной госпитальной школы «УчимЗнаем» Центра им. Дмитрия Рогачева
Фото: Ольга Макарова

Последний звонок прошел для выпускников уникальной госпитальной школы «УчимЗнаем» Центра им. Дмитрия Рогачева

Павел Гриднев

Общество

Более 160 выпускников школы «УчимЗнаем», проходящих обучение во время лечения в стационарах онкогематологических больниц 45 регионов России, отметили в пятницу последний звонок. Основной праздник прошел на флагманской площадке школы — в Центре им. Дмитрия Рогачева.

— Участие педагогов в сопровождении детей, находящихся на длительном лечении, — показатель культуры страны. Совместная работа медиков, госпитальных педагогов и психологов помогает ребенку раскрывать свои способности и таланты, быть счастливым. Учеба, творчество питают их надежды на светлое будущее, позволяют расправить плечи, даря уверенность в своих силах, — отметил на церемонии главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Он пожелал выпускникам успехов и удачи на экзаменах, заверил, что в Центре их всегда любят и верят в их силы.

В этом году госпитальную школу «УчимЗнаем» в Москве окончили 35 девятиклассников и 15 одиннадцатиклассников, которые учатся, проходя лечение в Центре им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, Морозовской больнице, детском хосписе «Дом с маяком». Кроме того, сегодня прошли последние звонки в больницах 45 регионов России. Основное торжество прошло на флагманской площадке школы — в Центре им. Дмитрия Рогачева, к которому смогли дистанционно подключиться выпускники остальных школ.

Перед выпускниками выступил академик Российской академии образования, директор школы № 109, на базе которой находится флагманская площадка проекта, Евгений Ямбург, генеральный директор Центра им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова и руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков. Прозвучали и видеопоздравления от послов госпитальной школы — телеведущих Екатерины Андреевой и Арины Шараповой.

Как сообщалось, госпитальная школа «УчимЗнаем» — инновационный проект, в котором учатся дети, находящиеся на длительном лечении. Проект был создан в 2014 году и успешно работает в 45 регионах страны. Госпитальные педагоги проекта «УчимЗнаем» делятся опытом с преподавателями Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Испании, стран СНГ.

Читайте также: Доктор Румянцев призвал обеспечить всех российских детей бесплатными лекарствами

медикишколапоследний звонок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте