Последний звонок прошел для выпускников уникальной госпитальной школы «УчимЗнаем» Центра им. Дмитрия Рогачева

Фото: Ольга Макарова

Более 160 выпускников школы «УчимЗнаем», проходящих обучение во время лечения в стационарах онкогематологических больниц 45 регионов России, отметили в пятницу последний звонок. Основной праздник прошел на флагманской площадке школы — в Центре им. Дмитрия Рогачева.

— Участие педагогов в сопровождении детей, находящихся на длительном лечении, — показатель культуры страны. Совместная работа медиков, госпитальных педагогов и психологов помогает ребенку раскрывать свои способности и таланты, быть счастливым. Учеба, творчество питают их надежды на светлое будущее, позволяют расправить плечи, даря уверенность в своих силах, — отметил на церемонии главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Он пожелал выпускникам успехов и удачи на экзаменах, заверил, что в Центре их всегда любят и верят в их силы.

В этом году госпитальную школу «УчимЗнаем» в Москве окончили 35 девятиклассников и 15 одиннадцатиклассников, которые учатся, проходя лечение в Центре им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, Морозовской больнице, детском хосписе «Дом с маяком». Кроме того, сегодня прошли последние звонки в больницах 45 регионов России. Основное торжество прошло на флагманской площадке школы — в Центре им. Дмитрия Рогачева, к которому смогли дистанционно подключиться выпускники остальных школ.

Перед выпускниками выступил академик Российской академии образования, директор школы № 109, на базе которой находится флагманская площадка проекта, Евгений Ямбург, генеральный директор Центра им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова и руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков. Прозвучали и видеопоздравления от послов госпитальной школы — телеведущих Екатерины Андреевой и Арины Шараповой.

Как сообщалось, госпитальная школа «УчимЗнаем» — инновационный проект, в котором учатся дети, находящиеся на длительном лечении. Проект был создан в 2014 году и успешно работает в 45 регионах страны. Госпитальные педагоги проекта «УчимЗнаем» делятся опытом с преподавателями Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Испании, стран СНГ.

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