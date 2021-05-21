Движение транспорта восстановили после возгорания грузовика на юге Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Бакинская улица, 20 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено после возгорания грузовика на юге столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Бакинской улице, дом 20. В результате столкновения двух грузовиков один из них загорелся. Из-за ДТП движение осуществлялось по полосе встречного направления.

Информации о пострадавших нет.

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