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Движение транспорта восстановили после возгорания грузовика на юге Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение транспорта восстановили после возгорания грузовика на юге Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Бакинская улица, 20 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено после возгорания грузовика на юге столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Бакинской улице, дом 20. В результате столкновения двух грузовиков один из них загорелся. Из-за ДТП движение осуществлялось по полосе встречного направления.

Информации о пострадавших нет.

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