Московское онкологическое общество создали в столице

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Новое Московское онкологическое общество появилось в столице. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, президентом организации стал главный внештатный специалист-онколог столицы Игорь Хатьков. В настоящее время пока не решен вопрос о том, будут ли в это общество приглашаться врачи со всей России и зарубежные коллеги.

Хатьков отметил, что ведется большая работа по различным направлениям развития онкологической службы Москвы. Так, добавились новые направления: повышение сервисности и развитие программы обучения. Развитие онкологической службы зависит от хороших взаимоотношений административно-управленческого аппарата с профессиональным сообществом, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сервис по сбору данных об онкобольных введут в клиниках Москвы в июне.

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