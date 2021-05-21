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Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Речной вокзал Карта всех событий

Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Интервалы движения увеличены от станции «Речной вокзал» до «Ховрино». Данные меры приняты для проверки поезда.

Позднее стало известно, что на этом участке отсутствует движение поездов. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом.

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