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Информацию о возгорании в вентиляционной шахте станции метро «Пражская» опровергли
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Информацию о возгорании в вентиляционной шахте станции метро «Пражская» опровергли

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Кировоградская улица, 24 Карта всех событий

Информация о задымлении в вентиляционной шахте станции метро «Пражская» не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение поездов на станции осуществляется по графику. Ограничений на вход и выход со станции нет. Сведения о возгорании также опровергли в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее СМИ сообщили, что в районе дома 24 на улице Кировоградской в шахте станции метро «Пражская» произошел пожар.

Читайте также: Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метро

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