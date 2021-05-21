Информацию о возгорании в вентиляционной шахте станции метро «Пражская» опровергли

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Кировоградская улица, 24 Карта всех событий

Информация о задымлении в вентиляционной шахте станции метро «Пражская» не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение поездов на станции осуществляется по графику. Ограничений на вход и выход со станции нет. Сведения о возгорании также опровергли в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее СМИ сообщили, что в районе дома 24 на улице Кировоградской в шахте станции метро «Пражская» произошел пожар.

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