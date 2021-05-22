Специальный правовой режим для мигрантов введут в России

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В России планируют ввести специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание». Он будет действовать для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но не могут покинуть ее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в субботу, 22 мая.

По словам представителя ведомства, подобный режим будет введен в качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности в миграционной сфере.

— Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам, — сказал он.

В пресс-центре уточнили, что новый правовой режим также будет использован в отношении иностранцев, которые не могут покинуть страну из-за участия в судебных разбирательствах, а также тех, кто находится в самоизоляции.

В МВД добавили, что около 1,6 миллиона мигрантов не покинули Россию после окончания срока пребывания с марта 2020 года, сообщает ТАСС.

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