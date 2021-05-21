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Мобильное приложение для трудовых мигрантов появится в России
Фото: Pixabay

Мобильное приложение для трудовых мигрантов появится в России

Иван Юминов

Технологии

Мобильное приложение для иностранцев, которые приезжают в страну для работы, скоро появится в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 21 мая.

— Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств — членов ЕврАзЭС, — рассказал глава государства.

Унифицированная интернет-система «Работа без границ» позволит оформить все необходимые для трудоустройства документы онлайн, отмечает Интерфакс.

Напомним, в Евразийское экономическое сообщество входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее МВД объяснило, на каких основаниях иностранцы чаще всего получают российское гражданство.

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