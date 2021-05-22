«Их было больше 300»: Никита Ефремов рассказал об обидах на отца

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Актер Никита Ефремов рассказал об отношениях с отцом, его коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.

— С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу, их было больше 300, — признался Ефремов-младший.

Это, по словам актера, потребовалось ему в рамках психотерапии. Ефремов уверен, что многие проблемы идут из детства.

Артист пояснил, что родители развелись, когда он был маленький. Актеру казалось, что отец его бросил, но позже понял, что Михаил Ефремов его принимает, рассказал Ефремов-младший в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Ранее актер раскрыл, какие темы он обсуждает с психотерапевтом.

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