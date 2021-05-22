Мужчина с ножом напал на посетителя кафе на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Складочная улица, 1с11 Карта всех событий

В Москве полиция задержала мужчину, который с ножом во время драки напал на посетителя кафе и нанес ему серьезные увечья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в субботу, 22 мая.

Сообщение о ножевом ранении по адресу улица Складочная, дом № 1, строение 11, поступило в полицию 21 мая. Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе обнаружен 36-летний мужчина с ножевыми ранениями, его госпитализировали.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который, по предварительным данным, во время конфликта ударил пострадавшего ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде.

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