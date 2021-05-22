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Диетолог Русакова объяснила, как уберечь организм от повышенного холестерина
Фото: pixabay.com

Диетолог Русакова объяснила, как уберечь организм от повышенного холестерина

Елена Фролова

Здоровье

Финские ученые из Университета Оулу заявили, что увеличение показателя «плохого» холестерина в кровеносной системе зависит от состояния окружающей среды. Данные выводы прокомментировала кандидат медицинских наук, врач диетолог Дарья Русакова. Эксперт отметила, что это способствует развитию повышенного холестерина в крови.

По ее словам, те, кто ведет здоровый образ жизни, могут оказаться в группе риска по заболеванию в связи с предрасположенностью на генетическом уровне.

— Холестерин может повышаться в крови у людей, в принципе ведущих достаточно здоровый образ жизни, однако на генетическом уровне у них есть определенная поломка, вызывающая повышенную выработку собственного холестерина, — объяснила диетолог.

Она также подчеркнула, что в медицине существуют два вида холестерина. Экзогенный поступает в организм с пищей, а эндогенный — вырабатывается сам. Основные факторы, приводящие к повышению холестерина, — стресс, сидячий образ жизни, ожирение и разные нарушения метаболизма.

По словам эксперта, человек, полностью исключивший продукты животного происхождения, как бы это ни было странно, тоже может иметь повышенный холестерин. Это связано с тем, что организм его будет вырабатывать сам, потому что он нужен для синтеза гормонов, отмечает Nation news.

Для того чтобы не оказаться в группе риска, она порекомендовала устранить все факторы, которые способствуют патологии, например, стресс, курение и неправильное питание.

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Холестериндиетологриск
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