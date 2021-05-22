Психолог объяснил, почему некоторые люди не доверяют вакцинации

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Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов объяснил, почему некоторые люди не доверяют вакцинации. Так, по мнению эксперта, люди не доверяют ученым.

По его словам, основной реакцией на стресс является отрицание. Он пояснил, что в современном мире одной из основных причин для переживаний стал невидимый вирус.

— Люди — бесшабашные, потому что у них создается впечатление, что вакцинироваться не нужно. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то нет таких примеров. Среди граждан, которые перенесли инфекцию, существует большое ощущение, что у них появились антител, поэтому прививаться не нужно, — цитирует психолога ИА «НСН».

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