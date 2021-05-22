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Более 600 заявок на участие в проекте каршеринга для друзей подали в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 600 заявок на участие в проекте каршеринга для друзей подали в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве в проект каршеринга для друзей «Рули» пришло свыше 600 заявок. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 22 мая.

Так, сто человек из тех, кто подал заявку, намерены сдать свой автомобиль в пользование, а 500 — их друзья, которые собираются брать машину в аренду.

— Мы продолжаем проверять заявки на соответствие требованиям, а также общаемся с автовладельцами: уточняем детали, отвечаем на их вопросы и записываем на установку оборудования, — говорится в сообщении.

По данным дептранса, участвовать в программе намерены как мужчины, так и женщины от 19 до 64 лет.

Ранее сообщалось, что владельцы люксовых авто подали заявки на участие в сервисе каршеринга для друзей в столице.

Читайте также: Как работает народный каршеринг в Москве

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