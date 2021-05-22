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Светлана Разворотнева: Семье необходимо жилье по соцнайму
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева: Семье необходимо жилье по соцнайму

Павел Гриднев

Общество

Светлана Разворотнева заявила о необходимости ввести в столице новый стандарт поддержки семьи в ходе конференции «Семья — основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта «Демография»», которая состоялась в Общественной палате РФ. Мероприятие прошло в рамках XXIХ Международных образовательных чтений, посвященных 800-летию Александра Невского.

Правозащитница озвучила собственное видение мер, которые могут положительно сказаться на демографии. Так, она предлагает создать в Москве собственный, наивысший стандарт поддержки детей и их родителей. По мнению Разворотневой, необходимо ежегодно выделять бесплатные путевки или пособия на детский отдых для каждого ребенка-москвича. Обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы. Ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей и увеличить количество мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям.

Она напомнила о необходимости улучшения жилищных условий семей с детьми и поддержания их финансового благополучия. Для этого, считает она, необходимо строить и привлекать иными способами жилые площади для соцнайма. Наличие подобного жилья избавит россиян от необходимости десятилетиями стоять в очереди на квартиры или прибегать к разорительной для многих ипотеке. Кроме того, введение субсидий на найм поддержит тех, кто вынужден тратить на аренду квартир более трети семейного бюджета.

— Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей. Эту заботу на себя обязано взять государство, — сказала Светлана Разворотнева.

Читайте также: Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным

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