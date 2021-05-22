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Официальная и народная медицина: эксперты оценили способы лечения COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Официальная и народная медицина: эксперты оценили способы лечения COVID-19

Елена Фролова

Здоровье

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев раскрыл простой способ диагностики COVID-19.

По его мнению, не имеющие медицинского образования граждане часто путают коронавирус с другими заболеваниями. Например, с острыми респираторными вирусными инфекциями или аллергией.

Так, последняя, по его словам, возникает, когда на улице наступает пора цветения. О ней свидетельствуют конъюнктивит, проблемы с дыханием и заложенность носа. С ОРВИ все обстоит немного сложнее, добавил врач. При этом, по его мнению, существует «банальный способ», который гарантированно подскажет: коронавирус у человека или нет, отмечает «Царьград».

— В данном случае всем на помощь приходит общий анализ крови. Я всегда говорю коллегам и пациентам, что не надо играть в экстрасенсов. Данный анализ прекрасно показывает наличие или отсутствие заболевания по определенным показателям, — подчеркнул Прокофьев.

В свою очередь основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, Алена Полынь подчеркнула, что ошибки могут совершать даже врачи.

— Традиционная и официальная медицина должны быть вместе. За период пандемии COVID-19 к нам не раз обращались за помощью, и мы, естественно, лечили по фото. Замечу, что результат был просто потрясающим. Даже сами врачи говорили, что подобного быстрого восстановления они не видели, — подчеркнула целительница.

Она также объяснила, что медики часто берут на себя всю ответственность, говоря пациентам, что им больше ни к кому ходить нельзя, отмечает ИА «НСН».

— Каждый врач знает о том, сколько ошибок он совершил. Поэтому, на мой взгляд, люди должны идти и к врачу, и к целителю, — подчеркнула Полынь.

Ранее советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский заявил о необходимости легализации народной медицины.

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