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Врач дал совет, как отличить коронавирус от «двойника»
Фото: pixabay.com

Врач дал совет, как отличить коронавирус от «двойника»

Елена Фролова

Здоровье

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев объяснил, как отличить COVID-19 от «двойника».

Медики отмечают, что среди россиян стал распространяться новый тип инфекции, схожий по своим симптомам с коронавирусом, однако тест при этом дает отрицательный результат. Как объяснил врач, когда медицинские специалисты говорят об острых респираторных вирусных заболеваниях (ОРВИ), на самом деле речь может идти о 200 разных вирусах, в числе которых есть SARS-CoV-2 и патогенные вирусы гриппа А и Б.

Эксперт также добавил, что в последнее время людей стал беспокоить только ковид, а об остальных заболеваниях они «будто забыли». По словам врача, от этой практики давно нужно отходить. Он подчеркнул, что при недомоганиях нельзя все списывать на коронавирус. В этот период важно прислушаться к себе.

— Обычно первый сигнал коронавирусной инфекции — это повышение температуры. Как только она поднялась, нужно сделать парацетамоловый тест. Это значит, что нужно проверить, снижается ли температура после приема жаропонижающих препаратов, — посоветовал Прокофьев.

Он объяснил, что если речь идет о любом стойком бактериальном или тяжелом вирусном заболевании, то сбить температуру надолго не получится. То есть после принятия таблетки она понизится, однако спустя два часа снова поднимется, отмечает «Царьград».

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