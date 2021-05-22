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Волочкова назвала причину расставания с возлюбленным
Фото: instagram/volochkova_art

Волочкова назвала причину расставания с возлюбленным

Полина Долганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о расставании с возлюбленным по имени Олег.

По словам танцовщицы, мужчина не любил дарить ей цветы и считал, что незачем тратить деньги на букеты.

— А я так люблю цветы и не мыслю без них своей жизни, дорожу каждым цветочком, подаренным мне, — призналась звезда в разговоре с Teleprogramma.pro.

Волочкова добавила, что честно сказала партнеру, что больше не хочет продолжать отношения.

— К тому же наши все более участившиеся ссоры, разногласия и незаслуженны обиды влияли на психологическое и эмоциональное состояние, — подытожила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова заявила «Вечерней Москве», что никакой курорт мира не заменит «райских Мальдив».

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