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Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и интернет-сообществом
Фото: roscongress.org / Николай Гернет

Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и интернет-сообществом

Полина Долганова

Внутренняя политика

В России необходимо обеспечить постоянный диалог между властью и интернет-сообществом. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко, выступая в рамках 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

— Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости IT-сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы, — заявил он.

По его словам, властям необходимо учитывать потребности специалистов в сфере IT и получать от них обратную связь.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что на форуме неоднократно поднимался вопрос о создании профессионального сообщества IT-специалистов.

Он добавил, что экспертам в области информационных технологий нужно показать, что они востребованы в России.

Такое же мнение выразил глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что власти РФ заинтересованы в разработке инициатив в поддержку представителей отрасли.

Уточняется, что в ближайшее время представители РАЭК займутся обсуждением запуска подобного проекта, сообщает РИА Новости.

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