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«Девочки, кто со мной?»: Семенович вышла на поиски мужа
Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

«Девочки, кто со мной?»: Семенович вышла на поиски мужа

Полина Долганова

Звезды

Певица Анна Семенович в прямом смысле вышла на улицу в поисках супруга. Видео, на котором девушка позирует в свадебном платье и с табличкой «Ищу мужа» в руках, артистка выложила на своей странице в Instagram.

— Девочки, кто со мной на поиски? Мужья, откликнитесь в комментариях. Будем знакомиться, — подписала публикацию звезда.

Комментаторы с юмором отнеслись к посту Семенович: «Я тоже таких ищу для дочерей»; «А можно просто буду молодым любовником?»; «Я готов».

Напомним, точной информации о том, была ли Анна Семенович хоть раз в официальном браке, нет. Несколько лет звезда жила вместе с режиссером Даниилом Мишиным. Кроме того, несколько месяцев назад в Сети разгорелись слухи о романе певицы с комментатором Дмитрием Губерниевым, однако артистка опровергла эту информацию.

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Анна Семенович«Инстаграм»свадьба
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