Вин Дизель признался в любви к России и захотел снять фильм в Москве

Фото: instagram / vindiesel

Голливудский актер Вин Дизель признался в любви к России и заявил, что хочет снять фильм в Москве.

— С моими партнерами по фильму, Полом Уокером и Мишель Родригес, я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить! — заявил артист в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, он не раз фантазировал о съемках фильма в российской столице.

— Я так и вижу, как круто выглядел бы «Форсаж» на улицах Москвы! Я все еще собираюсь это сделать. Я хочу снять «Форсаж» в России, — признался Дизель.

Актер также рассказал о том, что сам выполняет все трюки в многосерийном боевике.

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