Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Монетизация и налоги: эксперт объяснил новые правила YouTube
Фото: Pixabay

Монетизация и налоги: эксперт объяснил новые правила YouTube

Юлия Евграфова

Общество

Весь контент на платформе YouTube для российских пользователей останется бесплатным. Тем не менее за просмотры роликов «кто-то должен платить». Таким образом, их фактически будут оплачивать рекламодатели. Об этом «ВМ» сообщил ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

— Бизнес-модель подобных проектов строится за счет доходов от рекламы. Именно этим обусловлено движение любого контентного сервиса в плане привлечения рекламы. Обычных пользователей это коснется только в том плане, что они могут встретить видео в тех моментах и объемах, в которых они не ожидали. С одной стороны, позицию рекламодателей можно понять. С другой, определенная непрерывность контента все-таки должна обеспечиваться, — уточнил собеседник «ВМ».

Как добавил эксперт, особенно важно в таких обстоятельствах следить за тем, чтобы детский и подростковый контент не перебивался «взрослой рекламой». По словам Урвана Парфентьева, эта проблема присутствует и сейчас, а не возникнет с 1 июня, когда нововведение YouTube вступит в силу. Все равно необходимо обратить особое внимание на эту группу зрителей и показываемую им рекламу, заключил аналитик.

Напомним, с 1 июня YouTube будет добавлять рекламу в видео без согласия тех, кто разместил ролик. Об этом сообщили на сайте компании. Весь доход от таких рекламных роликов пойдет в бюджет видеохостинга. Нововведение коснется и блогеров, которые проживают за пределами США. Прибыль, получаемая ими от просмотров американской аудитории, также будет облагаться налогом. Поэтому авторы роликов должны до 31 мая предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию. В противном случае видеохостинг может удерживать до 24 процентов от доходов с просмотров.

Стоит отметить, что если российские видеоблогеры предоставят вышеуказанные данные, то их контент не будет облагаться налогами в пользу американской казны. Это связано с тем, что между США и Россией заключено соглашение, которое исключает налогообложение в двойном формате.

Читайте также: Грязный дисконт: что нужно знать при оформлении скидочной карты

налогинововведениепользователи Сети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте