Монетизация и налоги: эксперт объяснил новые правила YouTube

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Весь контент на платформе YouTube для российских пользователей останется бесплатным. Тем не менее за просмотры роликов «кто-то должен платить». Таким образом, их фактически будут оплачивать рекламодатели. Об этом «ВМ» сообщил ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

— Бизнес-модель подобных проектов строится за счет доходов от рекламы. Именно этим обусловлено движение любого контентного сервиса в плане привлечения рекламы. Обычных пользователей это коснется только в том плане, что они могут встретить видео в тех моментах и объемах, в которых они не ожидали. С одной стороны, позицию рекламодателей можно понять. С другой, определенная непрерывность контента все-таки должна обеспечиваться, — уточнил собеседник «ВМ».

Как добавил эксперт, особенно важно в таких обстоятельствах следить за тем, чтобы детский и подростковый контент не перебивался «взрослой рекламой». По словам Урвана Парфентьева, эта проблема присутствует и сейчас, а не возникнет с 1 июня, когда нововведение YouTube вступит в силу. Все равно необходимо обратить особое внимание на эту группу зрителей и показываемую им рекламу, заключил аналитик.

Напомним, с 1 июня YouTube будет добавлять рекламу в видео без согласия тех, кто разместил ролик. Об этом сообщили на сайте компании. Весь доход от таких рекламных роликов пойдет в бюджет видеохостинга. Нововведение коснется и блогеров, которые проживают за пределами США. Прибыль, получаемая ими от просмотров американской аудитории, также будет облагаться налогом. Поэтому авторы роликов должны до 31 мая предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию. В противном случае видеохостинг может удерживать до 24 процентов от доходов с просмотров.

Стоит отметить, что если российские видеоблогеры предоставят вышеуказанные данные, то их контент не будет облагаться налогами в пользу американской казны. Это связано с тем, что между США и Россией заключено соглашение, которое исключает налогообложение в двойном формате.

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