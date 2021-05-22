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Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии

Полина Долганова

Здоровье

Ранняя диагностика рака способствует 90-процентному излечению. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, рак молочной железы, предстательной железы и кожи проще всего обнаружить по массовым скринингам.

— Также на третьем месте у нас колоректальный рак — и в мужской, и в женской популяциях, — заявил врач в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что регулярное прохождение обследований помогает увеличить шансы на полное выздоровление.

Каприн напомнил, что на онкология первой и второй стадий может не иметь каких-то видимых симптомов.

Доктор уточнил, что на сайтах главных онкологов и Министерства здравоохранения РФ указаны возрастные рамки скринингов. Если вовремя проходить все обследования, то шанс пропустить начало рака значительно снижается.

Эксперт подытожил, что выживаемость граждан РФ зависит от вовлеченности молодых специалистов в работу в регионах. Кроме того, значение имеет и уровень образования населения.

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