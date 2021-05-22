«Провокация»: Соседов прокомментировал конфликт Долиной и Карнавал у Галкина

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Максим Галкин совершил «колоссальную провокацию», соединив в своем шоу 65-летнюю певицу Ларису Долину и 19-летнюю звезду TikТok Валю Карнавал. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, Долина «была в шоке» от уведенного и услышанного и хотела уйти с программы.

— Конечно, Макс Галкин сделал колоссальную провокацию, соединив эту тиктокершу несчастную и Ларису Долину. Ларочка пришла к Максиму из уважения, она не знала, кто такая Валя Карнавал, как и я. И дай Бог, больше не буду знать! — заявил критик.

Он добавил, что среди кумиров современной молодежи не осталось талантливых музыкантов. Валя Карнавал стала примером плохих новых исполнителей, считает Соседов.

— Лариса попросила ее спеть пассаж легкий, всего несколько нот! А Валя не может повторить — она просто плохо поет. Лариса говорит ей: «Вам же нужно учиться!». А ей эта Валя несчастная в ответ: «Вы устарели уже, у вас старые критерии!», — подчеркнул критик.

Он отметил, что вместе с Долиной возмущен поведением звезды TikТok, передает «Собеседник».

Напомним, в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» Лариса Долина заявила, что Карнавал даже не попадает в ноты и поэтому ей нет места на сцене. Однако звезда TikTok была уверена, что, несмотря на непрофессионализм, можно нести свое творчество в массы и резко ответила певице.

Ранее сообщалось, что ненавистники атаковали Долину после скандала с Валей Карнавал.

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