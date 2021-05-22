Орешкин ожидает восстановления рынка труда в РФ до докризисного уровня к концу года

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Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин спрогнозировал полное восстановление рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.

По его словам, в прошлом году безработица сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента благодаря активному спросу. Так, миллион рабочих мест в России были восстановлены.

— Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса, — цитирует выступление Орешкина на марафоне «Новое знание» ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года около 37 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью столичной службы занятости.

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