Орешкин ожидает восстановления рынка труда в РФ до докризисного уровня к концу года
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин спрогнозировал полное восстановление рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.
По его словам, в прошлом году безработица сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента благодаря активному спросу. Так, миллион рабочих мест в России были восстановлены.
— Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса, — цитирует выступление Орешкина на марафоне «Новое знание» ТАСС.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года около 37 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью столичной службы занятости.
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