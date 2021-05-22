Лолита рассказала, сколько стоит корпоратив с ее участием
Певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии и стоимости выступлений на корпоративах.
Размер пенсии артистки составляет 23 200 рублей в месяц. Это, по словам звезды, не самое высокое пособие среди коллег по артистическому цеху.
— У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит, — призналась Лолита в шоу «50 вопросов» на YouТube.
По ее мнению, Алла Пугачева была последней певицей, которая должна была получить какие-либо звания в стране.
Также звезда откровенно рассказала о том, сколько стоит пригласить ее на корпоратив. Лолита выступит на мероприятии за 30-50 тысяч евро.
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