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Лолита рассказала, сколько стоит корпоратив с ее участием
Фото: Youtube / ШАСТУН

Лолита рассказала, сколько стоит корпоратив с ее участием

Полина Долганова

Звезды

Певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии и стоимости выступлений на корпоративах.

Размер пенсии артистки составляет 23 200 рублей в месяц. Это, по словам звезды, не самое высокое пособие среди коллег по артистическому цеху.

— У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит, — призналась Лолита в шоу «50 вопросов» на YouТube.

По ее мнению, Алла Пугачева была последней певицей, которая должна была получить какие-либо звания в стране.

Также звезда откровенно рассказала о том, сколько стоит пригласить ее на корпоратив. Лолита выступит на мероприятии за 30-50 тысяч евро.

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Лолита Милявскаягонорарыкорпоратив
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