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Стало известно, что космолеты США могут нести по орбите ядерное оружие
Фото: pixabay.com

Стало известно, что космолеты США могут нести по орбите ядерное оружие

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Космолеты США Х-37 могут нести по орбите ядерное оружие. Об этом рассказал генеральный директор АО «Концерн ВКО Алмаз — Антей» Ян Новиков в субботу, 22 мая.

По его словам, у США есть шесть аппаратов межсредной космической платформы Х-37 разных размеров. В настоящее время один из них находится на орбите, а четвертый и пятый два года пробыли в космосе.

— Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести, — подчеркнул Новиков.

Он добавил, что в ближайшее время число космолетов Х-37 в США может увеличиться до восьми. По словам Новикова, подобные обстоятельства выдвигают новые требования к средствам воздушно-космической обороны, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров.

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Космосядерное оружиеСША
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