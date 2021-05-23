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Психиатр предупредил россиян о главном признаке гипноза по телефону
Фото: pixabay.com

Психиатр предупредил россиян о главном признаке гипноза по телефону

Юлия Курганова

Общество

Чтобы распознать попытки гипноза по телефону следует насторожиться, если звонящий пытается сфокусировать внимание на своем голосе с целью добиться полного подчинения с реализацией всех команд-приказов. Об этом рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.

— При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду, — сообщил он.

Врач отметил, что при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд. Чтобы это точно сработало, гипнотизер обычно выясняет заранее, с кем он собирается работать, так как многое зависит от склада личности жертвы, передает агентство «Прайм».

Салынцев сообщил, что влиянию гипнотизера подвержены лица мыслительного склада и люди с художественным складом. У лиц мыслительного склада легко реализуются внушения в двигательной сфере, однако они не дезориентированы в месте, времени, пространстве и своей личности в отличие от гипнотика с художественным складом.

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