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Юрист рассказал, кто имеет право отдохнуть бесплатно в санатории
Фото: pixabay.com

Юрист рассказал, кто имеет право отдохнуть бесплатно в санатории

Юлия Курганова

Общество

Бесплатно попасть в санаторий можно двумя путями. Первый — если человек принадлежит к льготной категории, имеет инвалидность или заболевание, наличие которого требует соответствующего лечения и реабилитации. Второй путь — по медицинским показаниям. Об этом рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он отметил, что при терпении и наличии медпоказаний каждый россиянин может получить путевку в санаторий по полису ОМС. Для этого нужно прийти на прием к своему участковому терапевту, который при наличии показаний может дать направление на соответствующую врачебную комиссию.

— Перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Для врачебной комиссии необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого, в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путевки. При положительном решении гражданин получит направление, по которому и оформит путевку, но только в том санатории, которые обслуживают по полису ОМС и в порядке очереди, — сообщил юрист. «Российской газете».

Также Соловьев добавил, что правом на бесплатное санаторно-курортное лечение обладают дети, не достигшие 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители; дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях; россияне в возрасте от четырех до восемнадцати лет при хронических болезнях и состояниях, требующих серьезной профильной терапии; дети в возрасте от четырех до восьми лет в послеоперационный период и при необходимости реабилитации и восстановительной терапии. Законные представители данных категорий при необходимости сопровождения детей тоже имеют право бесплатно проживать в санатории, но им не компенсируют проезд.

Кроме того, право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют инвалиды, независимо от группы; участники ВОВ и лица, к ним приравненные; граждане, проживавшие в период блокады в Ленинграде; инвалиды войны и чернобыльцы.

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