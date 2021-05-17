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Оборот столичных санаториев вырос почти на 32 процента за первую неделю мая
Фото: pixabay.com

Оборот столичных санаториев вырос почти на 32 процента за первую неделю мая

Полина Долганова

Город

Оборот московских санаториев вырос за нерабочие дни в начале мая на 31,8 процента по сравнению с предыдущей неделей и составил почти 500 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За нерабочую неделю 3-9 мая оборот санаторно-курортных организаций Москвы вырос на 31,8 процента в сравнении с предыдущей неделей и составил 492,1 миллиона рублей, — сообщил заммэра.

Он добавил, что в апреле-июне 2020 года столичные санатории не размещали туристов и работали с гражданами, отправленными на карантин после возвращения из других стран. Тогда — в первый месяц ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции — обороты отрасли упали более чем на 30 процентов.

Владимир Ефимов отметил, что во втором полугодии прошлого года санаторная сфера достигла оборота в 13,5 миллиарда рублей.

Кроме того, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что обороты столичных турагентств также увеличились. Выручка туристических агентств с 26 по 30 апреля текущего года составила 7,4 миллиарда рублей, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов поддержал инициативу главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Д. Рогачева Александра Румянцева о предоставлении всем российским пенсионерам бесплатного санаторно-курортного лечения. Академики отметили, что реализации этой меры мешает отсутствие единой государственной системы управления санаторно-курортным фондом, недочеты в законодательстве.

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