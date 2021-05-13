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Москвичи провели майские праздники на экскурсиях и за обустройством дома
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Москвичи провели майские праздники на экскурсиях и за обустройством дома

Анастасия Колоскова

Город

Длительные выходные с 1 по 10 мая жители столицы чаще всего проводили на экскурсиях, в парках и музеях, а также уделили время обустройству дома. Среднесуточные обороты столичных галерей и музеев в первые 10 дней мая выросли на 74,9 процента по сравнению с апрельским показателем и составили 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 миллиона рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 миллиона рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели, — отметил заммэра.

Согласно данным Аналитического центра Москвы, в период длительных выходных особой популярностью пользовались столичные зоопарки и океанариумы. Их среднесуточный оборот за первые десять дней мая составил 15,3 миллиона рублей, что в 2,5 раза выше аналогичный апрельских показателей.

— Во время нерабочей первой декады мая, многие москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и обновлением гардероба. Так, за указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12 процентов — до 493,1 миллиона рублей, магазины штор — на 8,1 процент — 31,3 миллиона рублей, розничная торговля мебельной фурнитурой выросла на 14 процентов — до 46 миллиона рублей. Магазины одежды увеличили среднесуточные обороты на 4 процента — до 366,8 миллиона рублей, — рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Ранее сообщалось, что в период длинных майских праздников жители России больше тратили на фитнес, одежду и обувь.

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