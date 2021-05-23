Дикорастущие деревья зацвели в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На природных территориях Москвы зацвели дикорастущие деревья. Об этом сообщают специалисты Мосприроды.

Отмечается, что цветение деревьев началось на неделю раньше, нежели год назад, однако в каждом московском районе почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.

Так, например, верба и вишня мелкопильчатая уже отцвели. Все еще распускаются черемуха Маака, береза, тополь, ольха, клен, сирень, каштаны, спирея серая и трехлопастный миндаль.

Также цветы распустились на плодовых деревьях: на яблонях, грушах и на черешне. Большинство плодов успеют созреть к началу осени.

Скоро настанет очередь липы и дуба. С конца июня и с конца мая по июнь соответственно.

Кроме того, москвичам напомнили об опасности аллергии. Чтобы избежать тяжелых проявлений, следует обращаться к специалистам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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