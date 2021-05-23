Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дикорастущие деревья зацвели в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дикорастущие деревья зацвели в Москве

Полина Долганова

Город

На природных территориях Москвы зацвели дикорастущие деревья. Об этом сообщают специалисты Мосприроды.

Отмечается, что цветение деревьев началось на неделю раньше, нежели год назад, однако в каждом московском районе почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.

Так, например, верба и вишня мелкопильчатая уже отцвели. Все еще распускаются черемуха Маака, береза, тополь, ольха, клен, сирень, каштаны, спирея серая и трехлопастный миндаль.

Также цветы распустились на плодовых деревьях: на яблонях, грушах и на черешне. Большинство плодов успеют созреть к началу осени.

Скоро настанет очередь липы и дуба. С конца июня и с конца мая по июнь соответственно.

Кроме того, москвичам напомнили об опасности аллергии. Чтобы избежать тяжелых проявлений, следует обращаться к специалистам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Журналист Баженов призывает жителей Москвы высаживать деревья в рамках всероссийской акции

природаМосквадеревья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте