Дикорастущие деревья зацвели в Москве
На природных территориях Москвы зацвели дикорастущие деревья. Об этом сообщают специалисты Мосприроды.
Отмечается, что цветение деревьев началось на неделю раньше, нежели год назад, однако в каждом московском районе почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.
Так, например, верба и вишня мелкопильчатая уже отцвели. Все еще распускаются черемуха Маака, береза, тополь, ольха, клен, сирень, каштаны, спирея серая и трехлопастный миндаль.
Также цветы распустились на плодовых деревьях: на яблонях, грушах и на черешне. Большинство плодов успеют созреть к началу осени.
Скоро настанет очередь липы и дуба. С конца июня и с конца мая по июнь соответственно.
Кроме того, москвичам напомнили об опасности аллергии. Чтобы избежать тяжелых проявлений, следует обращаться к специалистам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Журналист Баженов призывает жителей Москвы высаживать деревья в рамках всероссийской акции