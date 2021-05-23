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«Эвакуировали тысячу человек»: пожар произошел в детской комнате ТЦ на юге столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

«Эвакуировали тысячу человек»: пожар произошел в детской комнате ТЦ на юге столицы

Полина Долганова

Происшествия
Северное Чертаново, 1АКарта всех событий

Возгорание произошло в детской комнате торгового центра в Москве. Об этом в воскресенье, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу Северное Чертаново, 1а.

Отмечается, что из здания эвакуировали тысячу человек.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелся четырехэтажный дом.

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