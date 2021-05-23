«Эвакуировали тысячу человек»: пожар произошел в детской комнате ТЦ на юге столицы
Северное Чертаново, 1АКарта всех событий
Возгорание произошло в детской комнате торгового центра в Москве. Об этом в воскресенье, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел по адресу Северное Чертаново, 1а.
Отмечается, что из здания эвакуировали тысячу человек.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелся четырехэтажный дом.
Читайте также: Три человека попали в больницу после драки возле кафе в Новой Москве