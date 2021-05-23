Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы

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Россия, Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

В центре Москвы загорелось четырехэтажное здание. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу. Инцидент произошел на улице Большой Никитской, неподалеку от Никитских ворот в воскресенье, 23 мая.

— В четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции, произошло возгорание. Неизвестный предмет воспламенился на втором этаже конструкции. Площадь пожара и причины в настоящее время уточняются, — проинформировали в ведомстве, добавив, что данных о пострадавших не поступало.

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в здании, которое находится на реконструкции. Пожару присвоен первый ранг сложности. Площадь составляет 20 квадратных метров.

Ранее двухэтажное здание загорелось на юге Москвы на площади 800 «квадратов».

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