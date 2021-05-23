Движение перекрыли в центре Москвы из-за пожара

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Россия, Москва, Большая Никитская улица, 7с1 Карта всех событий

Движение перекрыто на одном из участков дороги в центре столицы из-за пожара. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Пожалуйста, планируйте маршруты в объезд Большой Никитской и прилегающих к ней улиц, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в здании на Большой Никитской улице произошло возгорание. Неизвестный предмет воспламенился на втором этаже. На месте работают оперативные службы.

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в здании, которое находится на реконструкции. Пожару присвоен первый ранг сложности. Площадь составляет 20 квадратных метров.

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