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Синоптик Тишковец назвал возможную причину гибели участников ультрамарафона в Китае
Фото: pixabay.com

Синоптик Тишковец назвал возможную причину гибели участников ультрамарафона в Китае

Полина Долганова

Происшествия

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что участники ультрамарафона в Китае могли погибнуть из-за экстремальной погоды.

Напомним, забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал возле города Байинь. В горах, где проходил марафон, резко похолодало, появился шквалистый ветер и прошел град. Уточняется, что во время соревнований погиб 21 марафонец, еще восемь спортсменов получили травмы.

По словам Тишковца, на высокогорном участке между 20-м и 30-м километрами марафона погода резко ухудшилась, начались град, ледяной дождь и сильный ветер. Так, одетых в легкую спортивную форму участников настигло переохлаждение. Он отметил, что температура воздуха в горной местности была близка к нулю.

— Низкая температура была главной опасностью, кроме того, плохая связь в горах осложняла поиски пропавших без вести, — написал синоптик на своей странице в Instagram.

Также специалист рассказал, что до начала старта спортсмены пробежали 2 километра и не смогли согреться, а во время основного пробега пошел дождь и начался встречный ветер.

— Люди перестали чувствовать пальцы рук, ощущение было, что «замерз даже язык», из-за чего пришлось прервать дистанцию и спуститься вниз, — рассказал Тишковец.

Эксперт со ссылкой на метеорологическое бюро провинции Ганьсу подчеркнул, что 21–22 мая в местности, где проходил марафон, ожидались сильный ветер и резкое падение температуры. Так, организаторам марафона был направлен специальный отчет с прогнозом погоды. В нем говорилось о возможной минимальной и максимальной температуре воздуха, однако детальной информации о холодном фронте не поступало.

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