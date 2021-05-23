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Песков прокомментировал слова Путина о готовности «выбить зубы»
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал слова Путина о готовности «выбить зубы»

Полина Долганова

Внешняя политика

Россия хочет дружить со всеми странами, но это должно быть именно дружбой, а не менторством. Такое мнение в воскресенье, 23 мая, выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин четко обозначил позицию страны.

— Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить, — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Он также подчеркнул, что у РФ достаточно сил и мощи, чтобы не дать другим претендовать на то, что принадлежит нашей стране.

Напомним, Владимир Путин 20 мая выступил на заседании организационного комитета «Победа», где он заявил, что Россия готова жестко ответить на любые попытки посягнуть на ее территории и «выбьет зубы» тем, кто захочет «что-то откусить». По словам президента, как только РФ становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы для ограничения ее развития.

Читайте также: «Весьма сильно!»: китайцы оценили слова Путина о готовности «выбить зубы»

Дмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
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