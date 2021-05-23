Работников двух шахт в Коми эвакуируют из-за задымления
В Коми эвакуируют 190 работников шахты «Воркутинская» и 195 работников шахты «Заполярная». Об этом сообщает компания «Воркутауголь».
Эвакуировать рабочих пришлось из-за остановки вентилятора главного проветривания после поломки электроподстанции.
Отмечается, что угрозы жизни и здоровью сотрудников в настоящий момент нет. Также отсутствуют пострадавшие.
Необходимость эвакуации работников сразу обеих шахт связана с их единой схемой проветривания, сообщается на странице компании во «ВКонтакте».
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