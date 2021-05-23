Съезд на развязке трассы М4 «Дон» и ЦКАД будут временно закрывать с 24 мая по 4 июня

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Один из съездов на развязке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и трассы М4 «Дон» будет временно закрыт в связи с проведением плановых работ. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила пресс-служба «Российских автомобильных дорог» («Автодор»).

Речь идет о съезде, который позволяет водителям попасть с трассы М4 на ЦКАД и ехать в сторону трассы М5 «Урал». Данный съезд планируют закрывать с 24 мая по 4 июня в ночное время — с 01:00 до 06:00.

— Заехать на ЦКАД с трассы М4 «Дон» при движении из Москвы в сторону М5 можно будет по дороге А107 «Московское малое кольцо», — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и время поездок.

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