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Движение транспорта в центре Москвы восстановили после пожара
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение транспорта в центре Москвы восстановили после пожара

Юлия Павлушова

Транспорт
Россия, Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Движение личного транспорта и автобусов восстановили на одном из участков дороги в центре столицы после перекрытия из-за ликвидации пожара. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Дорогу перекрыли из-за возгорания в реконструируемом здании на Большой Никитской улице. Пожар произошел после того, как на втором этаже дома воспламенился неизвестный предмет. Огонь оперативно потушили. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание загорелось на юге Москвы на площади 800 «квадратов».

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центр Москвыдвижение восстановленоДепартамент транспорта Москвы
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