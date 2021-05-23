Диетолог рассказала, из-за чего тянет на сладкое и соленое

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, из-за чего может хотеться сладкого или соленого. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, людей чаще тянет на сладкое. Это связано с тем, что при большом расходе энергии человеку необходим резкий ее приток. Сделать это можно за счет углеводов, которые содержатся в сладостях. Если при сбалансированном рационе человек иногда будет есть сладкое, то ему не о чем беспокоиться.

— Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, — это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово, — объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

Если человеку часто хочется соленого, то ему стоит обратить внимание на свой рацион. По словам диетолога, это может быть связано с недостатком хлора.

— Если хочется соленого, возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион. Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании, — пояснила она.

Бережная отметила, что если желание съесть соленое возникает постоянно, стоит проверить свое здоровье. Если вся пища кажется человеку недосоленной, он начинает добавлять ее в больших количествах. Это может свидетельствовать о заболеваниях надпочечников. Однако, специалист отметила, что такие случаи встречаются довольно редко.

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