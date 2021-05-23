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«С теплой и нежной улыбкой»: Анатолий Васильев назвал большой утратой смерть Нины Шацкой
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«С теплой и нежной улыбкой»: Анатолий Васильев назвал большой утратой смерть Нины Шацкой

Рафаэль Залян

Культура

Нина Шацкая была потрясающей актрисой, которая умела влюбить в себя зрителя не только своей игрой, но и одним лишь взглядом. Так в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» прокомментировал уход из жизни 81-летней актрисы Народный артист РФ Анатолий Васильев.

По его словам, Шацкая сочетала в себе не только великий талант «экранной актрисы», но и театральной:

— Постановки с ней были всегда потрясающими. Она была не только гениальной актрисой, коллегой, но и невероятной души человеком, с теплой и нежной улыбкой. Большая утрата для нас ее уход.

Васильев также отметил, что вклад Нины Сергеевны в отечественную культуру бесценен.

Ранее о смерти Нины Шацкой сообщили в профсоюзе «Театра на Таганке».

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась в возрасте 81 года.

Справка «ВМ»

Нина Сергеевна Шацкая родилась в 1940 году. В 1963 году она окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964–1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актеров Таганки. В последние годы служила в театре «Школа современной пьесы». Актриса известна по ролям в кинокартинах: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Белый рояль», «Время для размышлений» и другим.

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