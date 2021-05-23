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«Это любовь!»: Анна Седокова поделилась романтичной фотографией с мужем
Фото: Telegram/AnnaSedokova

«Это любовь!»: Анна Седокова поделилась романтичной фотографией с мужем

Евгения Владимирова

Звезды

Украинская исполнительница Анна Седокова опубликовала романтичное фото с супругом Янисом Тимма. Девушка похвасталась букетом красных роз, который подарил ей супруг, и рассказала трогательную историю их встречи в аэропорту.

Оба партнера много работают, часто они оказываются в разных странах и долго друг друга не видят. В этот раз Тимма встретил супругу в аэропорту после 11 дней разлуки, он подарил Анне букет цветов.

— Я готова принять все испытания судьбы, но только с тобой. Но лучше не испытания, их было уже достаточно. Лучше счастья и благодати. Но я готова. Быть с тобой и в горе, и в радости. Как мы обещали в загсе. Так и будет, — написала Седокова на своей странице в Instagram.

«Как это мило и романтично»; «Это любовь!»; «Как здорово, что есть еще такая любовь. Будьте всегда вместе», — написали растроганные подписчики.

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