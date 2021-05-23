Узнать историю российских регионов помогут растения

Ведущий агроном парка «Зарядье» Кристина Лепаева показывает гинкго — растение-реликт из Пермского края. Рядом цветет клевер и растет чубушник / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 21 мая, в Заповедном посольстве парка «Зарядье» презентовали обновленную экспозицию Флорариума. Раньше здесь росли ананас, папайя, бананы и другие экзотические культуры, теперь же в оранжерее собраны более 250 видов растений из 85 субъектов нашей страны.

Ботаническое путешествие по России начинается с песчаных дюн Калининградской области, где растут, например, медуница и армерия приморская. По винтовому пандусу, который ведет к стеклянному куполу, через смешанные и широколиственные леса попадаем в южные регионы. Здесь много ароматных трав, вроде шалфея, спеют на солнце гранаты, оливки и инжир.

— Это самый короткий экскурсионный маршрут по нашей стране: 50 метров вверх и столько же обратно, — предложил зарегистрировать рекорд заместитель начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Евгений Сапунов.

Обратный путь ведет на восток — туда, где заваривают как чай листки и соцветия лапчатки курильской.

— Гречиха — отличный медонос, — показывает растения Алтайского края ведущий агроном парка «Зарядье» Кристина Лепаева. — На одном кусте около 1200 цветков. Но плоды дают только 40 из них.

В коллекции немало «говорящих» растений — они могут рассказать историю того или иного региона. Иногда срабатывают прямые ассоциации. Так, Астраханскую область представляют бахчевые культуры. Какие-то растения связаны с традициями регионов. В Тульской области, например, с незапамятных времен из антоновки делают белевскую пастилу и уже около 20 лет каждый год проводят фестиваль крапивы. А бывают растения-символы.

— В 1942 году на Исаакиевской площади из семян, которые удалось сохранить в блокаду Ленинграда, вырастили капусту, — говорит Лепаева.

Во Флорариуме все — от трав до деревьев — выращивают в условиях аэропоники. Растения помещены не в грунт, а в фитобоксы и получают питательные вещества из специального раствора, который подается на корни.

— Наша оранжерея еще послужит базой для больших научных работ, — считает Кристина Лепаева.

Роли растений в жизни людей посвящена новая выставка художницы Анастасии Вермеер «Заземление»: 30 работ висят напротив Флорариума.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Демидов, директор парка «Зарядье»:

— Обновленная экспозиция Флорариума — наша изящная идея. 85 контейнеров с растениями, которые растут в российских регионах, — такая необычная экскурсия по стране. Я, например, не могу оторваться от цветущего куста картошки. Кстати, почему мы посадили картофель именно в Брянской области, а, скажем, подсолнечник — в Саратовской? Статистика. Мы смотрели урожайность за прошлый год.

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