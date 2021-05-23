Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Узнать историю российских регионов помогут растения
Ведущий агроном парка «Зарядье» Кристина Лепаева показывает гинкго — растение-реликт из Пермского края. Рядом цветет клевер и растет чубушник / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Узнать историю российских регионов помогут растения

Наталья Тростьянская

Общество

В пятницу, 21 мая, в Заповедном посольстве парка «Зарядье» презентовали обновленную экспозицию Флорариума. Раньше здесь росли ананас, папайя, бананы и другие экзотические культуры, теперь же в оранжерее собраны более 250 видов растений из 85 субъектов нашей страны.

Ботаническое путешествие по России начинается с песчаных дюн Калининградской области, где растут, например, медуница и армерия приморская. По винтовому пандусу, который ведет к стеклянному куполу, через смешанные и широколиственные леса попадаем в южные регионы. Здесь много ароматных трав, вроде шалфея, спеют на солнце гранаты, оливки и инжир.

— Это самый короткий экскурсионный маршрут по нашей стране: 50 метров вверх и столько же обратно, — предложил зарегистрировать рекорд заместитель начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Евгений Сапунов.

Обратный путь ведет на восток — туда, где заваривают как чай листки и соцветия лапчатки курильской.

— Гречиха — отличный медонос, — показывает растения Алтайского края ведущий агроном парка «Зарядье» Кристина Лепаева. — На одном кусте около 1200 цветков. Но плоды дают только 40 из них.

В коллекции немало «говорящих» растений — они могут рассказать историю того или иного региона. Иногда срабатывают прямые ассоциации. Так, Астраханскую область представляют бахчевые культуры. Какие-то растения связаны с традициями регионов. В Тульской области, например, с незапамятных времен из антоновки делают белевскую пастилу и уже около 20 лет каждый год проводят фестиваль крапивы. А бывают растения-символы.

— В 1942 году на Исаакиевской площади из семян, которые удалось сохранить в блокаду Ленинграда, вырастили капусту, — говорит Лепаева.

Во Флорариуме все — от трав до деревьев — выращивают в условиях аэропоники. Растения помещены не в грунт, а в фитобоксы и получают питательные вещества из специального раствора, который подается на корни.

— Наша оранжерея еще послужит базой для больших научных работ, — считает Кристина Лепаева.

Роли растений в жизни людей посвящена новая выставка художницы Анастасии Вермеер «Заземление»: 30 работ висят напротив Флорариума.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Демидов, директор парка «Зарядье»:

— Обновленная экспозиция Флорариума — наша изящная идея. 85 контейнеров с растениями, которые растут в российских регионах, — такая необычная экскурсия по стране. Я, например, не могу оторваться от цветущего куста картошки. Кстати, почему мы посадили картофель именно в Брянской области, а, скажем, подсолнечник — в Саратовской? Статистика. Мы смотрели урожайность за прошлый год.

Читайте также: Москвичей предупредили о начале брачного периода у змей на природных территориях города

экскурсии в Москведеревья и растенияпарк «Зарядье»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте