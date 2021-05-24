Прокуратура Москвы начала проверку после потери сознания ребенком в бассейне

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Московская прокуратура проводит проверку в связи с доставлением пятилетнего ребенка в больницу из бассейна фитнес-клуба. Об этом сообщается в воскресенье, 23 мая, на сайте ведомства.

Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в фитнес-центре на северо-западе столицы.

По предварительным данным, днем в воскресенье, 23 мая, из бассейна фитнес-клуба на улице Авиационная в больницу доставили пятилетнего мальчика, который, скатившись с водного аттракциона, потерял сознание. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

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