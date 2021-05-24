Автоэксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации машины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Возможна экономия на топливе, обязательных регламентных работах, техобслуживании и контроле давления в шинах, но делать это следует правильно. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений «Авилона» Константин Епанешников.

— Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе, — пояснил эксперт.

Также, по словам Епанешникова, водить машину нужно максимально аккуратно — это поможет не попадать в ДТП и, следовательно, не тратиться на последующий ремонт. Кроме того, и ОСАГО дешевле для тех, кто практикует безаварийную езду.

Проведение регламентных работ, технического обслуживания обязательно, но не нужно доверять это некомпетентным организациям. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт посоветовал приезжать в официальный сервис, где проведут тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем. Таким образом, в будущем затраты на ремонт автомобиля уменьшатся, передает агентство «Прайм».

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