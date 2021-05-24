«Было лучше»: фанаты оценили новый образ Барановской

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

В Москве прошла церемония награждения музыкальной премии телеканала RU.TV, на которую были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса, кино и телевидения. Среди гостей была и телеведущая Юлия Барановская. Она появилась на публике преображенной до неузнаваемости.

Знаменитость решила поэкспериментировать с цветом волос и примерила белокурый парик со стрижкой каре.

— Вчера на премии RU.TV на мой образ было две реакции: первая — «я тебя не узнал/узнала», вторая — «тебе так круто эта длина и этот цвет волос». А вам как? Идет мне быть блондинкой? — спросила поклонников Барановская на своей странице в Instagram.

Многие в комментариях сразу же ответили теледиве. Большинство высказались, что новый образ не идет звезде, им по душе ее натуральный цвет волос.

«Было лучше!»; «Нет, не идет, свой цвет очень красивый!»; «Некрасиво», — написали в комментариях пользователи.

Ранее мать Аршавина раскрыла подробности расставания сына с Барановской.

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